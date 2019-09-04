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Bekçilerin yakaladığı şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda hakkında 12 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerinin, 58. Bulvar...

Genel 04.09.2019, 14:46
Bekçilerin yakaladığı şüpheli tutuklandı
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İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda hakkında 12 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerinin, 58. Bulvar Caddesinde yakalayıp karakola götürdüğü şüphelinin, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmak, başkalarına ait kimlik kullanmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması, çocuğu veya beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmek suçlarınının da aralarında olduğu toplam 12 ayrı suçtan aranan İ.T. olduğu anlaşıldı.

22 yaşındaki şüpheli hakkında ayrıca 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis ve 62 bin 500 lira kesinleşmiş para cezasının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

#aranma #kesinleşmiş hapis cezası #Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü
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