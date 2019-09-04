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Bekçilerin yakaladığı şüpheli tutuklandı
İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda hakkında 12 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerinin, 58. Bulvar...
Genel 04.09.2019, 14:46
İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda hakkında 12 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.
22 yaşındaki şüpheli hakkında ayrıca 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis ve 62 bin 500 lira kesinleşmiş para cezasının bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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