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Belediye başkanı maaşını Mehmetçik'e bağışladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için bu ayki maaşını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışladığını bildirdi.

Genel 11.10.2019, 11:40 11.10.2019, 14:16
Belediye başkanı maaşını Mehmetçik'e bağışladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için bu ayki maaşını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışladığını bildirdi.

Çatal, Halk Bankası Taşköprü Şube Müdürü Özlem Tütüncü'yü ziyaret ederek, maaşını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Çatal, "Biz Şerife Bacı'nın torunları olarak ordumuz seferdeyken onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve ufak da olsa bir destek vermek istedik. Sefer bizden zafer Allah'tan diyerek TSK tarafından başlatılan harekat ile ilgili, toplumumuzda örnek teşkil etsin düşüncesiyle, bu ay maaşımı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlıyorum. Şanlı ordumuzun Allah yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Halk Bankası Taşköprü Şube Müdürü Özlem Tütüncü de Çatal'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal #kastamonu #Barış Pınarı Harekatı #tsk
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