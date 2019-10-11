Son Dakika
Belediye başkanı maaşını Mehmetçik'e bağışladı
- Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bu ayki maaşını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladı
Genel 11.10.2019, 11:40
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için bu ayki maaşını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışladığını bildirdi.
Burada gazetecilere açıklama yapan Çatal, "Biz Şerife Bacı'nın torunları olarak ordumuz seferdeyken onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve ufak da olsa bir destek vermek istedik. Sefer bizden zafer Allah'tan diyerek TSK tarafından başlatılan harekat ile ilgili, toplumumuzda örnek teşkil etsin düşüncesiyle, bu ay maaşımı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlıyorum. Şanlı ordumuzun Allah yar ve yardımcısı olsun." dedi.
Halk Bankası Taşköprü Şube Müdürü Özlem Tütüncü de Çatal'a teşekkür etti.
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Röportaj & Söyleşi Tümü
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
|İmsak
|05:25
|Güneş
|06:48
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:49
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2