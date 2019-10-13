Belediye hoparlöründen Mehmetçik için dua
BİLECİK (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na manevi destek amaçlı Yenipazar'da dua edildi.Belediye...
BİLECİK (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na manevi destek amaçlı Yenipazar'da dua edildi.
İlçe Atatürk Ortaokulu öğrencileri de Mehmetçik'in yanında olduklarını göstermek için, Belediye Başkanı İlhan Özden, İlçe Jandarma Komutanı Cumhuriyet Gürcan, İlçe Müftüsü Durmuş, Sosyal Yardımlaşma Derneği Vakıf Müdürü Hüseyin Yanık, Milli Eğitim Müdürü Özkan Özgümüş ve Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Demir ile birlikte yazdıkları mektupları harekata katılan askerlere gönderdi.
Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden de öğrencilere teşekkür ederek "Allah kahraman Mehmetçik'imizin ve bölgede görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun, her daim yanında olsun, ordumuzu muzaffer eylesin. Tek dileğimiz harekata katılan askerlerimizin bölgede barış ve huzuru tesis etmesi ve ülkeye sağ salim dönmesidir. Allah ordumuzu, devletimizi ve milletimizi korusun." dedi.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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