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Berlin'de İsrail protestosu

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Filistin topraklarını işgali protesto edildi.Berlin Filistin Evi Derneği tarafından tarihi Brandenburg Kapısı önündeki meydanda organize edilen gösteride, İsrail'in Filistin...

Genel 26.09.2019, 00:44 26.09.2019, 09:44
Berlin'de İsrail protestosu
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BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Filistin topraklarını işgali protesto edildi.

Berlin Filistin Evi Derneği tarafından tarihi Brandenburg Kapısı önündeki meydanda organize edilen gösteride, İsrail'in Filistin topraklarını işgali kınandı.

Yaklaşık 500 kadar protestocu, Filistin bayrakları açtı, İsrail aleyhinde slogan attı.

Berlin Eyalet Hükümeti, daha önce izni alınan ve gösteride kısa rap konseri vermesi planlanan Shadi el Bourini ve Shadi el Najjar'ın iznini son anda iptal etti.

Karar alandaki Filistinlilerin tepkisini çekti.

#almanya #İsrail protestosu
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