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Berlin'de Türk kökenli askere yapılan saldırı

- Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer: - "Askerlere yönelik her türlü saldırıyı kınıyorum. Onlar Almanya'ya hizmet ediyor, saygı, takdir ve toplumun dayanışmasını hak ediyor"

Genel 02.09.2019, 21:21
Berlin'de Türk kökenli askere yapılan saldırı
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BERLİN (AA) - Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, başkent Berlin'de Alman ordusunda görevli Türk kökenli askere yapılan saldırıyı kınadı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı da olan Kramp-Karrenbauer, Almanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Kramp-Karrenbauer, "Askerlere yönelik her türlü saldırıyı kınıyorum. Onlar Almanya'ya hizmet ediyor, saygı, takdir ve toplumun dayanışmasını hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Berlin polisi, 25 yaşındaki Türk kökenli onbaşının, bugün Neukölln ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradığını ve bacağından yaralandığını bildirilmişti.

#Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer #berlin #Türk kökenli askere saldırı
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