Besicinin 100 ton ot ve samanı yandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da çıkan yangında, besicilikle geçimini sağlayan ailenin kış aylarında hayvanlarına yedirmek için hazırladığı yaklaşık 100 ton ot ve saman kül oldu.

Yakutiye ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde ikamet eden Orhan Çelebi'ye ait ot ve samanların bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelengörevlileri, vatandaşlarla birlikte yangına müdahale etti. Polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin de hazır bulunduğu yangın, bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Besici Orhan Çelebi, AA muhabirine, yangında depo içerisindeki yaklaşık 100 tona tekabül eden 4 bin balya ot ve samanın yandığını söyledi.

Zararın büyük olduğunu ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:

"Yangın nasıl ve neden çıkmış bilmiyoruz. Fakat gördüğünüz alanda 4 bin balya ot ve bir o kadar saman bulunuyor. Üstelik barakanın içinde römork vardı ve üzeri arpa doluydu. Onlar da tamamen yandı. Zararımız tahminen 100 bin liranın üstünde. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Burada sigara yanmaz, mangal yakılan bir yer değil her tarafı kapalı, kim niye yapsın bilmiyorum."