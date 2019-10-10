Beyaz Saray, El-Kaide bombacısının öldürüldüğünü ilk kez teyit etti
- Beyaz Saray: - "El-Kaide'nin üst düzey bombacısı ve terörist koordinatörü olan İbrahim Asiri'nin, ABD'nin Yemen'de yürüttüğü terörle mücadele operasyonunda iki yıl önce öldürüldüğünü ilk kez teyit ediyoruz"
Genel 10.10.2019, 18:24
WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, El-Kaide'nin bombacısı ve örgütün üst düzey ismi olan İbrahim Asiri'nin, ABD'nin Yemen'deki terörle mücadele operasyonunda iki yıl önce öldürüldüğünü duyurdu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bu açıklama ile El-Kaide'nin üst düzey bombacısı ve terörist koordinatörü olan İbrahim Asiri'nin, ABD'nin Yemen'de yürüttüğü terörle mücadele operasyonunda iki yıl önce öldürüldüğünü ilk kez teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Asiri'nin, 2009, 2010 ve 2012'deki bazı bombalı saldırı planlarının içinde yer aldığına işaret edilen açıklamada, Asiri'nin aynı zamanda, Suudi Arabistan'ın önceki Veliaht Prensi Muhammed bin Naif'e karşı yapılan suikast girişimindeki bombaları da yaptığı kaydedildi.
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Röportaj & Söyleşi Tümü
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
|İmsak
|05:24
|Güneş
|06:47
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:24
|Yatsı
|19:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2