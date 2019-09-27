Beyin kanaması sonucu vefat eden kişinin organları bağışlandı
- Giresunlu Rasim Varol'un organları, 3 ilde nakil bekleyen hastalara nakledilecek
GİRESUN (AA) - Giresun'da beyin kanaması sonucu vefat eden Rasim Varol'un böbrekleri ve karaciğeri 3 ilde nakil bekleyen hastalara nakledilecek.
Piraziz ilçesine bağlı Eren Mahallesi'ndeki evinde dün rahatsızlanması sonucu yakınları tarafından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 46 yaşındaki Varol'un beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, beyin kanaması nedeniyle vefat eden Varol'un organlarını bağışladı.
Varol'un karaciğeri Adana, böbrekleri ise Samsun ve Trabzon'da nakil bekleyen hastalara nakledilmek için bu şehirlere gönderilecek.
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kemal Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesinin organlarını bağışlama kararı aldığını söyledi. Hastanın nakil için uygun olduğu belirlenen karaciğeri ve iki böbreğinin alınmasına karar verildiğini aktaran Uzun, Varol'a rahmet diledi, bağışta bulunan aileye ise teşekkür etti.
Uzun, organ naklinin çok önemli bir ihtiyaç olduğuna işaret ederek "Organ nakli ihtiyacımız oldukça fazla, donör sayısı ise az. Organ bağışında bulunan hastamızın ve ailesinin bu konudaki duyarlılığı bizi ve nakil bekleyen hastalarımızı çok memnun etti." dedi.
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