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Beykoz Çayır Festivali başlıyor
İSTANBUL (AA) - Bu sene beyin felci olarak da bilinen Serebral Palsi (SP) hastalığına dikkat çekilmesi öngörülen Beykoz Çayır Festivali, 15 Eylül'de başlıyor.Beykoz Belediyesinin ana sponsorluğunda 19 yöre derneğinin katılacağı Beykoz...
Genel 13.09.2019, 09:50
İSTANBUL (AA) - Bu sene beyin felci olarak da bilinen Serebral Palsi (SP) hastalığına dikkat çekilmesi öngörülen Beykoz Çayır Festivali, 15 Eylül'de başlıyor.
Beykoz Belediyesinin ana sponsorluğunda 19 yöre derneğinin katılacağı Beykoz Çayır Festivalinde Burhan Topal, İsmail Türüt, Neşe Demir, Ekin Uzunlar, Orhan Hakalmaz, Mustafa Ceceli ve sevilen yöresel sanatçılar, ilçe sakinleriyle buluşacak.
Yöresel yemeklerin ve yarışmaların yapılacağı etkinlikte çocuklar için de farklı oyun alanları yer alacak.
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