Beykoz sahillerinde bisikletli zabıtalar iş başında
İstanbul’un en uzun sahil şeridine sahip ilçesi Beykoz’da denetim artık bisikletli zabıta ekipleriyle sağlanıyor. Bisikletli zabıta ekipleri sahil boyu yollarda, parklarda, mesire alanlarında vatandaşın huzuru için çalışıyor.
İstanbul’un en uzun sahil şeridine sahip ilçesi Beykoz’da denetim artık bisikletli zabıta ekipleriyle sağlanıyor. Bisikletli zabıta ekipleri sahil boyu yollarda, parklarda, mesire alanlarında vatandaşın huzuru için çalışıyor.
Beykoz’un sahillerinde denetim artık bisikletli zabıta ekipleri tarafından sağlanıyor. Beykozlular bisikletli zabıta ekipleri sayesinde huzurlu, güvenli bir şekilde eşsiz manzara ve sahilin tadını çıkarıyor. Kaymakamlık işbirliğiyle harekete geçen bisikletli zabıta ekiplerinden vatandaşlar da oldukça memnun. Bisiklet yollarının kontrolü, sahilde gezen vatandaşların huzuru için öğleden sonra 15.00 ile gece yarısı 23.30 saatleri arası görev yapan bisikletli zabıta ekipleri görev saatlerinin sonunda yerlerini diğer zabıta ekiplerine teslim ediyor. Bisikletli zabıtalar her gün Çubuklu-Merkez sahili boyunca 15.00 - 23.30 saatleri arasında halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için devriye geziyor.
Zabıtalar sahil boyu yollarda, parklarda, mesire alanlarında sosyal yaşamı olumsuz etkileyen kişi ve unsurlara karşı görev yapıyor. Trafikte motorlu ekipler, sahillerde ise bisikletli ekiplerle her daim görev yapan zabıtalar sayesinde Beykozlular daha huzurlu ziyaretçiler daha mutlu.
Sahil şeridinde zaman çeşitli aktivitelerle zaman geçiren vatandaşlardan Ali Yol, "Valla bu uygulama çok iyi. Belediyenin yaptığı uygulama için belediyeyi tebrik ediyorum. Burada pislikler vardı, seyyar satıcılar vardı. Onlar temizlendi. Burada arkadaşlarla muhabbet ediyoruz, dolaşıyoruz. Böyle oturuyoruz. Eskiden oturamıyorduk böyle" ifadelerini kullandı.
Uzun sahil şeridinde dinlenip balık tutan Oğuzhan Çaçamer, "Zabıtalar için büyük kolaylık. İş yükünü azaltıyordur. İş yükünün azalması da denetimin artmasına sebep olur. Dolayısıyla güzel. Seyyar satıcı mevzusu bir denetim altına alınması doğru ama burada seyyar satıcı denetim altında satış yapabilmeli bence. Çünkü buradaki gelen balıkçının ciddi, anlık ihtiyaçları oluyor. Dolayısıyla onlara ulaşabileceğiniz bir yere ihtiyacınız var. Balıkta da çok fazla malzeme ve ekipman olduğu için onları bırakıp yeniden malzeme almaya gitmeniz çok zor. Dolayısıyla seyyar satıcılar bu balıkçılık kültürünün bir parçası bence. Dolayısıyla evet bir kontrol olsun. Her önüne gelen seyyar satıcılık yapmasın ama seyyar satıcılık bu işin bir parçası yani o kesin" dedi.(Zeki İpek/İHA)
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