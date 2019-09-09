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Beymen Metropol İstanbul açıldı
İSTANBUL (AA) - Beymen, yeni mağazası Beymen Metropol İstanbul'u açtı. Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen, yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor.900'ü aşkın dünya markasının en yeni koleksiyonlarını aynı çatı altında...
Genel 09.09.2019, 12:48 09.09.2019, 13:11
İSTANBUL (AA) - Beymen, yeni mağazası Beymen Metropol İstanbul'u açtı.
Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen, yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor.
900'ü aşkın dünya markasının en yeni koleksiyonlarını aynı çatı altında modaseverlerle buluşturan Beymen, yeni mağazası Beymen Metropol İstanbul'u Anadolu Yakası'nda bulunan Metropol İstanbul AVM'de açtı.
Beymen Metropol İstanbul, uzman ekibiyle her gün 10.00-22.00 saatleri arası hizmet verecek.
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