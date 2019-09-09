Son Dakika
Borsa günün ilk yarısında 100.000 puanı aştı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
A Milli Futbol Takımı, Moldova'da
“En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır“
Beymen Metropol İstanbul açıldı
Nadal'ın gözü tüm zamanların rekorunda
Hakkari şehidi Sarı için tören düzenlendi
İzmir'in kurtuluş yıl dönümü mesajı
İstanbul’dan başlayan kovalamaca Çorlu’da son buldu
Süper Lig'de 3 ekip istikrarını bozmadı

Beymen Metropol İstanbul açıldı

İSTANBUL (AA) - Beymen, yeni mağazası Beymen Metropol İstanbul'u açtı. Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen, yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor.900'ü aşkın dünya markasının en yeni koleksiyonlarını aynı çatı altında...

Genel 09.09.2019, 12:48 09.09.2019, 13:11
Beymen Metropol İstanbul açıldı

İSTANBUL (AA) - Beymen, yeni mağazası Beymen Metropol İstanbul'u açtı.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen, yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor.

900'ü aşkın dünya markasının en yeni koleksiyonlarını aynı çatı altında modaseverlerle buluşturan Beymen, yeni mağazası Beymen Metropol İstanbul'u Anadolu Yakası'nda bulunan Metropol İstanbul AVM'de açtı.

Bin 210 metrekarelik alanda hizmet veren Beymen Metropol İstanbul'da, dünyaca ünlü markaların kadın-erkek hazır giyim, ayakkabı ve çanta, aksesuar ve kozmetik koleksiyonlarının yanı sıra Beymen Collection, Academia ve Blender markalarının en yeni kadın ve erkek koleksiyonları yer alıyor.

Beymen Metropol İstanbul, uzman ekibiyle her gün 10.00-22.00 saatleri arası hizmet verecek.

#Beymen
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 04:50
Güneş 06:16
Öğle 12:51
İkindi 16:26
Akşam 19:16
Yatsı 20:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@