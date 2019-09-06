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Beyoğlu'da yıkım tehlikesi olan istinat duvarı yenilenecek

Yenileme çalışmaları kapsamında Yedikuyular Caddesi'nde bir şerit trafik akışına kapatılacak

Genel 06.09.2019, 13:47 06.09.2019, 14:47
Beyoğlu'da yıkım tehlikesi olan istinat duvarı yenilenecek

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde, yıkım tehlikesi oluşturduğu tespit edilen istinat duvarı yenilenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yedikuyular Caddesi'ndeki istinat duvarı çevredeki inşaattan olumsuz etkilendi.

Belediye ekiplerince yıkım tehlikesi oluşturduğu tespit edilen duvarın yenilenmesi için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile inşaat firması arasında protokol imzalandı. Protokole göre duvarın yapım maliyeti, ilgili inşaat firması tarafından karşılanacak.

Çalışmalar kapsamında, Yedikuyular Caddesi'nin bir şeridi, 8 Eylül'de saat 22.00 itibarıyla trafik akışına kapatılacak. Yedikuyular Caddesi'ndeki ulaşım 270 gün süreyle tek şeritten sağlanacak. Bu süre zarfında ulaşım, Kasımpaşa istikametinde Yedikuyular Caddesi'nden, Taksim istikametinde ise Sazlıdere Caddesi-Nizamiye Sokak-Aydede Caddesi'nden sağlanacak.

#beyoğlu #istinat duvarı
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