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Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İSTANBUL (AA) - İstanbul Beyoğlu'nda, börek satılan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Şark Kahvesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı...
Genel 06.09.2019, 07:15 06.09.2019, 07:44
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İSTANBUL (AA) - İstanbul Beyoğlu'nda, börek satılan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Şark Kahvesi Piyalepaşa Caddesi'ndeki iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda yaralanan 1 kişi de ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede polis ekiplerinin inceleme ve araştırmaları devam ediyor.
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