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Beyoğlu'nda çökme tehlikesi olan bina boşaltıldı
- Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: - "Tahliye işlemleri gerçekleşti. Şu an inceleme devam ediyor. Bina riskli olmasının yanında tarihi bina özelliği de taşıyor"
Genel 02.10.2019, 19:40
İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ayhan Işık Sokak'ta çökme tehlikesi olan binanın tahliye işlemlerinin gerçekleştiğini belirtti.
Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu binanın ileriye doğru kaydığına ilişkin esnaftan ihbar aldıklarını, bu nedenle binanın tahliye edildiğini söyledi.
Tahliye çalışmaları yapılırken tedbiren çevredeki esnafın tahliye edildiğini dile getiren Yıldız, "Sokağın açılması ve esnafımızın tekrar dükkanlarına girebilmesi için bir tahkimat yapılacak. Bu işlemler bittikten sonra yol geçişlere açılacak, esnafımız da dükkanlarına girecek." ifadelerini kullandı.
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