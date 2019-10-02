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Beyoğlu'nda çökme tehlikesi olan bina boşaltıldı

- Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: - "Tahliye işlemleri gerçekleşti. Şu an inceleme devam ediyor. Bina riskli olmasının yanında tarihi bina özelliği de taşıyor"

Genel 02.10.2019, 19:40
Beyoğlu'nda çökme tehlikesi olan bina boşaltıldı
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İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ayhan Işık Sokak'ta çökme tehlikesi olan binanın tahliye işlemlerinin gerçekleştiğini belirtti.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu binanın ileriye doğru kaydığına ilişkin esnaftan ihbar aldıklarını, bu nedenle binanın tahliye edildiğini söyledi.

Başkan Yıldız, ekiplerin olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğunu aktararak, "Binada tahliye işlemleri gerçekleşti, şu an inceleme devam ediyor. Bina riskli olmasının yanında tarihi bina özelliği de taşıyor. Çökme tehlikesi olan binadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından, sokak geçişlere açılacak." diye konuştu.

Tahliye çalışmaları yapılırken tedbiren çevredeki esnafın tahliye edildiğini dile getiren Yıldız, "Sokağın açılması ve esnafımızın tekrar dükkanlarına girebilmesi için bir tahkimat yapılacak. Bu işlemler bittikten sonra yol geçişlere açılacak, esnafımız da dükkanlarına girecek." ifadelerini kullandı.


#beyoğlu #Beyoğlu'nda çökme riski olan bina boşaltıldı
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