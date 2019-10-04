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Beyoğlu’nda hasarlı binaya yıkım kararı çıktı

İstanbul Beyoğlu’nda, Ayhan Işık Sokak içerisinde kolonları ve kirişlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan bina hakkında yıkım kararı alındı.

Genel 04.10.2019, 14:22 04.10.2019, 14:50
Beyoğlu’nda hasarlı binaya yıkım kararı çıktı
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İstanbul Beyoğlu’nda, Ayhan Işık Sokak içerisinde kolonları ve kirişlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan bina hakkında yıkım kararı alındı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi, Ayhan Işık sokakta bir bina yıkılma riski sebebiyle tahliye edilmişti. 5 katlı tarihi bina ile ilgili bugün yıkım kararı alındığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#istanbul #beyoğlu
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