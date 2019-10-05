Beyoğlu'nda metruk binanın duvarlarında çökme
- Çöken duvarların altında kalan kedileri, itfaiye ekipleri kurtardı
Genel 05.10.2019, 19:58
İSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda 4 katlı metruk binanın dış duvarlarında çökme meydana geldi.
Tomtom Mahallesi Kumbaracı Yokuşu’ndaki 4 katlı metruk binanın dış duvarlarının bir bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Kurtarılan kediler, sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.
Belediye ekipleri, binanın çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
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