Beyoğlu'ndaki cinayete iddianame
- Taksim'de Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 zanlıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan da 32'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi
İSTANBUL (AA) - Taksim'de Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 2 şüphelinin, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan ise 32'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül akşamı, para istedikleri gençlerden birini yaralayıp, Halit Ayar'ı (23) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yakalanan ve 9 Eylül'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Hazırlanan iddianamenin onay için başsavcılığa gönderildiği öğrenildi.
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