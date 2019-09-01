Beytüşşebap Kaymakamı Pendik Faraşin üs bölgesini ziyaret etti

ŞIRNAK (AA) - Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla Faraşin Yaylası'nda kurulan üs bölgesini ziyaret etti.

Beraberinde İlçe Jandarma Komando Alay Komutanı Tahsin Saruhan ile 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası askeri üs bölgesinde incelemelerde bulunan Pendik, mevzilerde nöbet tutan askerlerle görüşerek bir süre sohbet etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Pendik, gece gündüz demeden tüm iklim koşullarında görev yapan askerlere teşekkür etti.

Pendik, burada yaptığı konuşmada, geçmişte terörle anılan Faraşin Yaylası'nın güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarından sonra teröristlerden temizlenerek, huzura kavuştuğunu belirtti.

Artık vatandaşların burada huzur içerisinde hayvancılık ve tarımla uğraşarak gelir elde ettiklerini dile getiren Pendik, "Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzuru için gece gündüz demeden zor şartlarda dahi büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev icra eden güvenlik güçlerinin, vatandaşlarımızın güvenliğinin teminatı olduğunu gördük. Artık Faraşin Yaylası huzura kavuştu, bu huzur hepimizin." dedi.

Bölge sakinleriyle de görüşen Pendik, Faraşin Yaylası'nın daha da kalkınması için buradaki tarım, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerine destek vereceklerini vurguladı.

Vatandaşlar, Kaymakam Pendik ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

