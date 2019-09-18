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“Bıçak parası“ alan doktor tutuklandı
HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir doktor ameliyat edeceği hastalarının yakınlarından "bıçak parası" istediği iddiasıyla tutuklandı.
Genel 18.09.2019, 13:32 18.09.2019, 13:39
HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir doktor ameliyat edeceği hastalarının yakınlarından "bıçak parası" istediği iddiasıyla tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Hakkari Devlet Hastanesi'nde görevli Plastik Cerrahi Uzmanı Azerbaycan uyruklu Op. Dr. E.M. tedavi olmak isteyen bazı hastalardan "bıçak parası" istedi.
Hasta yakınlarının durumu bildirmesi üzerine 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda doktor E.M, seri numaraları alınmış bir miktar parayı hasta yakınından aldığı sırada suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan E.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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