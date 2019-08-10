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Bıçakçı ustası Çeşmeci’nin Kurban Bayramı mesaisi
Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bıçak ustası Mehmet Çeşmeci’nin işyerinde bayram öncesi bıçak ve satırlarını biletmek isteyen vatandaşlar zaman zaman kuyruk oluşturuyor.
Genel 10.08.2019, 19:06
Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bıçak ustası Mehmet Çeşmeci’nin işyerinde bayram öncesi bıçak ve satırlarını biletmek isteyen vatandaşlar zaman zaman kuyruk oluşturuyor.
Vatandaşları kurban kesimi öncesinde bıçağı kontrol etmeleri konusunda uyararak, “Kesim öncesi bıçaklarınızı muhakkak kontrol ettirin” diyor. Kesim sırasında herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için bıçağın ucunun açık olması gerektiğini kaydeden Usta Çeşmeci, bıçağı usta bir bıçakçıya biletmeleri konusunda da vatandaşları uyardı.(Zuhal Zengin/İHA)
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