Son Dakika
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi

Bıçakçı ustası Çeşmeci’nin Kurban Bayramı mesaisi

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bıçak ustası Mehmet Çeşmeci’nin işyerinde bayram öncesi bıçak ve satırlarını biletmek isteyen vatandaşlar zaman zaman kuyruk oluşturuyor.

Genel 10.08.2019, 19:06
Bıçakçı ustası Çeşmeci’nin Kurban Bayramı mesaisi
banner63

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bıçak ustası Mehmet Çeşmeci’nin işyerinde bayram öncesi bıçak ve satırlarını biletmek isteyen vatandaşlar zaman zaman kuyruk oluşturuyor.

Kurban Bayramı’na bir gün kala 60 yıllık bıçak ustası Mehmet Çeşmecinin zorunlu mesaisi başladı. Hafta tatili ve olmasına rağmen bıçak ustası Çeşmeci bayram sabahına bıçakları yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Yarım asrı aşkındır bu mesleği icra eden bıçak ustası Çeşmeci, müşterilerin taleplerini karşılamaya çalışıyor. Yıllarca dedesi ve babasının yanında bu işi öğrenin Çeşmeci , “Bıçak bileme fiyatları bıçağın ebadına göre değişiklik gösteriyor" dedi.

Vatandaşları kurban kesimi öncesinde bıçağı kontrol etmeleri konusunda uyararak, “Kesim öncesi bıçaklarınızı muhakkak kontrol ettirin” diyor. Kesim sırasında herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için bıçağın ucunun açık olması gerektiğini kaydeden Usta Çeşmeci, bıçağı usta bir bıçakçıya biletmeleri konusunda da vatandaşları uyardı.

(Zuhal Zengin/İHA)
Yorumlar (0)
30°
açık
Namaz Vakti 10 Ağustos 2019
İmsak 04:11
Güneş 05:48
Öğle 12:59
İkindi 16:49
Akşam 20:00
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Liverpool 1 3
2. Bournemouth 0 0
3. Arsenal 0 0
4. Aston Villa 0 0
5. Brighton 0 0
6. Burnley 0 0
7. Chelsea 0 0
8. Crystal Palace 0 0
9. Everton 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Sheffield United 0 0
15. Southampton 0 0
16. Tottenham 0 0
17. Watford 0 0
18. West Ham 0 0
19. Wolverhampton 0 0
20. Norwich City 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@