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Bıçaklı saldırıda "kiralık katil" iddiasına tutuklama

- İstanbul'da bir kadına bıçaklı saldırı girişiminden tutuklanan zanlının, yurt dışında yaşayan iş adamının boşanmak isteyen karısını öldürmeleri için kendisiyle birlikte 5 kişiyle anlaştığı iddiası üzerine yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Genel 04.10.2019, 18:44
Bıçaklı saldırıda
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İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir kadına bıçaklı saldırı girişiminden tutuklu bulunan zanlının, kendilerini yurt dışında yaşayan bir iş adamının boşanmak isteyen karısını öldürmeleri için tuttuğunu itiraf etmesi üzerine gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da 2 ay önce bir kadına bıçaklı saldırı girişimi suçundan tutuklanan M.K'nin, yurt dışında yaşayan bir iş adamının boşanmak isteyen karısını öldürmeleri için kendisiyle birlikte 5 kişiyle anlaştığını itiraf etmesi üzerine gözaltına alınan ve Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 4 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Savcılık tarafından ifadesi alınan 4 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden S.D. ve T.Ç'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, şüpheliler K.B. ve H.A'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Tutuklanan şüphelilerden S.D, hakimlikteki sorgusunda müştekiyi öldürmek için herhangi bir plan yapmadığını savunarak, "Sadece kocası benden müştekinin fotoğraflarını çekmemi istedi. Boşanma davası için kullanacakmış. Daha sonra kocası benden müştekiyi öldürmemi istedi. Ancak kabul etmedim. Sonra bayana mesaj atarak kendisini uyardım." dedi.

Tutuklanan diğer şüpheli T.Ç. de sorgusunda, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, olaya karışmadığını savundu.

- Olayın geçmişi

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 2 ay önce bir kadına yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli M.K'yi yakalamıştı.

Şüpheli M.K. sorgusunda, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu kadını, yurt dışında yaşayan iş adamı kocasının öldürtmek istediğini ve bu iş için kendisiyle birlikte 5 kişiyle bağlantı kurduğunu iddia etmişti.

Adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanırken, iş adamı K.A'nın karısı D.C.A'yı öldürmeleri için tuttuğu ileri sürülen diğer şüphelileri de yakalamak için ekipler harekete geçmiş, bu kapsamda düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınmıştı.


#istanbul #kiralık katil #operasyon
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