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Bilal Erdoğan ve Hakan Kazancı, AA Spor Masası'na konuk olacak
- Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Anadolu Ajansı Spor Masası'nda değerlendirmelerde bulunacak
Genel 04.10.2019, 10:20
4. Etnospor Kültür Festivali'nde AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Erdoğan ve Kazancı, festival ve geleneksel sporlarla ilgili çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.
AA abonelerinin canlı olarak alacakları yayın, saat 11.00'de başlayacak.
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