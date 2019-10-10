Bilecik'te otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpışması sonucu ikisi ağır 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ramazan Eroğlu (62) yönetimindeki 11 ED 124 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli kara yolunun 6. kilometresinde Murat Okay...
Genel 10.10.2019, 20:26
BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpışması sonucu ikisi ağır 4 kişi yaralandı.
Kazanın etkisiyle sürücüler ile araçlarda bulunan Halise Eroğlu ve Recep Akman yaralandı. Otomobilde sıkışan Eroğlu ve Recep Akman, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eroğlu ve Akman'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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