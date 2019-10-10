Son Dakika
Şanlıurfa Valisi Erin, “Terörün kökünü kazımak istiyoruz“
Barış Pınarı Harekatı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
YPG/PKK sivilleri hedef alıyor
Akçakale'ye havan mermisi düştü
"Barış Pınarı Harekatı’nda 109 terörist etkisiz hale getirildi"
Barış Pınarı Harekatı 2.nci gününde

Bilecik'te otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpışması sonucu ikisi ağır 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ramazan Eroğlu (62) yönetimindeki 11 ED 124 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli kara yolunun 6. kilometresinde Murat Okay...

Genel 10.10.2019, 20:26
Bilecik'te otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpışması sonucu ikisi ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Eroğlu (62) yönetimindeki 11 ED 124 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli kara yolunun 6. kilometresinde Murat Okay (31) idaresindeki 11 ADD 181 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle sürücüler ile araçlarda bulunan Halise Eroğlu ve Recep Akman yaralandı. Otomobilde sıkışan Eroğlu ve Recep Akman, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eroğlu ve Akman'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

#Bilecik'te otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı #bilecik
Yorumlar (0)
20°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@