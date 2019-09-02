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Bilecik'te traktörün altında kalan çiftçi öldü
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Adliye köyündeki tarlasında çalıştıktan sonra evine gitmek üzere yola çıkan Furkan Durgut'un (19) kullandığı...
Genel 02.09.2019, 18:39
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Adliye köyündeki tarlasında çalıştıktan sonra evine gitmek üzere yola çıkan Furkan Durgut'un (19) kullandığı traktör, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
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