Son Dakika
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
YKS tercih sonuçları açıklandı
Ankara’daki kritik görüşme başladı

Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu’nda direksiyona geçti

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu’nda içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna geçti.

Genel 08.08.2019, 17:31 08.08.2019, 17:38
Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu’nda direksiyona geçti
banner63

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu’nda içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna geçti.

İzmir’de bazı temaslarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bugün kara yolu ile İstanbul’a döndü. Yıldırım, dönüş yolunda 29 Ekim 2010 yılında temeli atılan ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen İstanbul-İzmir Otoyolu’nda yolculuk yaptı.

İstanbul-İzmir arasını 8.5 saatten 3.5 saate düşüren otoyolda minibüsün direk direksiyonuna geçen Yıldırım’ın yanında eşi Seniha Yıldırım da yer aldı.

Binali Yıldırım, Kurban Bayramında yolculuğa çıkacak olan vatandaşlara da araçlarını dikkatli kullanmalarını ve mutlaka trafik kurallarına uymaları gerektiğini söyledi. Yıldırım, "Yolların kralı olmaz, kuralı olur" sözünü hatırlatarak, vatandaşların sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Binali Yıldırım #İstanbulİzmir Otoyolu #AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım
Yorumlar (0)
31°
açık
Namaz Vakti 08 Ağustos 2019
İmsak 04:08
Güneş 05:46
Öğle 12:59
İkindi 16:50
Akşam 20:03
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@