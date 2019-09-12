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Bingöl'de uyuşturucu operasyonları
- Genç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 89 kilogram esrar ile 270 bin kök Hint keneviri bulundu
Genel 12.09.2019, 10:19 12.09.2019, 10:29
BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 89 kilogram esrar ile 270 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında ormanlık alan ve dere yataklarında açılmış 9 ayrı tarlada yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde 270 bin 70 kök kenevir, 89 kilo 613 gram esrar bulundu.
Kenevirler olay yerinde imha edilirken, olayla ilgili 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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