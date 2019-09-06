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Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu
- Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı
Genel 06.09.2019, 16:42
BİNGÖL (AA) - Bingöl merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, şüphelilerden Ö.A. polis ekiplerine yakalanmamak için evinin arka sokağına park ettiği aracında, F.K. ise kaçarak saklandığı metruk binada yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda saksıda yetiştirilen 2 kök Hint keneviri, bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu hap, bir tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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