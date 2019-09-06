Son Dakika
"Başörtüsü yasağı 'Senegal laik bir devlettir' ilkesiyle bağdaşmıyor"
"Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi 1'inci Sanat Çalıştayı" sergisi
Havalimanlarını ilk 8 ayında 140 milyon yolcu kullandı
Dink cinayeti davasında ara karar
İsveç Dışişleri Bakanı istifa etti
"Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık"
"IKBY Sünni Arapların evlerine dönmesine izin vermiyor"
DÜZELTME - "Büyükelçi Karlov suikastı davası" başlıklı haberimizin birinci spotunda "tutuklu iki sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı" ifadesi sehven yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
İEF'ye girişte "temassız" dönem
Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu

- Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı

Genel 06.09.2019, 16:42
Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu
banner63

BİNGÖL (AA) - Bingöl merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bingöl merkez ve Diyarbakır'da daha önce belirlenen 30 adrese, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Asayiş ve TEM Şube Müdürlüğünden 250 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, şüphelilerden Ö.A. polis ekiplerine yakalanmamak için evinin arka sokağına park ettiği aracında, F.K. ise kaçarak saklandığı metruk binada yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda saksıda yetiştirilen 2 kök Hint keneviri, bir miktar esrar, sentetik uyuşturucu hap, bir tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#bingöl #torbacı operasyonu
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 04:46
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:29
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@