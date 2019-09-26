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Bingöl'de kazara ateş alan av tüfeği öldürdü
BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde bir çocuk av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.Şehitköy köyünde 15 yaşındaki Esra Saydam kuzeni E.S. (12) ile hayvan otlatmak için kırsala gitti. E.S'nin kurcaladığı...
Genel 26.09.2019, 15:38
BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde bir çocuk av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Saydam'ın cesedi, otopsi için Genç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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|2