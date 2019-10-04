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Bingöl'de tefecilik operasyonu
- Yüzde 50'lere varan faiz miktarlarıyla borç para vererek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kuyumcu yakalandı
Genel 04.10.2019, 12:22
BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 ay süren bir çalışma sonucunda tefecilik yaptığı gerekçesiyle bir kuyumcu gözaltına alındı.
Açıklamada, şüpheliye ait kuyumcu dükkanında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 64 fişek ile farklı kişilere ait çok sayıda çek, senet, tapu ve birçok doküman ele geçirildiği kaydedildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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