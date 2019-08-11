Flaş HaberLiderlerin bayram programı
Son Dakika
Binlerce vatandaş bayram namazı için Eyüp Sultan Camii’ne akın etti
Kurban Bayramı namazında binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii’ne akın etti. Cemaat dış avluya taşarken, yoğunluk havadan görüntülendi.
Genel 11.08.2019, 08:55 11.08.2019, 09:08
Kurban Bayramı namazında binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii’ne akın etti. Cemaat dış avluya taşarken, yoğunluk havadan görüntülendi.
Eyüp Sultan Camii’ndeki yoğunluk havadan da görüntülendi.
(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)
21°
açık
Namaz Vakti 11 Ağustos 2019
|İmsak
|04:12
|Güneş
|05:49
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:49
|Akşam
|19:59
|Yatsı
|21:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|1
|3
|2. Liverpool
|1
|3
|3. Brighton
|1
|3
|4. Burnley
|1
|3
|5. Tottenham
|1
|3
|6. Bournemouth
|1
|1
|7. Sheffield United
|1
|1
|8. Crystal Palace
|1
|1
|9. Everton
|1
|1
|10. Arsenal
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Leicester City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Wolverhampton
|0
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Norwich City
|1
|0
|18. Southampton
|1
|0
|19. Watford
|1
|0
|20. West Ham
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0