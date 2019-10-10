Birecik'e havan mermisi düştü
- Olayda biri çocuk 2 kişi yaralandı
Genel 10.10.2019, 01:42
ŞANLIURFA (AA) - Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan havan mermisinin Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine düşmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Havan mermisinin bir otomobile isabet etmesi sonucu biri çocuk, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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