Birevim'in personel istihdamı bine yaklaştı
- Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi: - "Çalışan sayımız 3 yılda 908 kişiyi buldu ve her geçen gün artıyor"
İSTANBUL (AA) - Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, çalışan sayılarının 3 yılda 908 kişiyi bulduğunu ve sayının her geçen gün arttığını ifade etti.
Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, Birevim olarak istihdama katkı sağlamak amacıyla çalışan sayılarını 3 yılda 908 kişiye çıkardıklarını belirterek, 451 kadın çalışanları bulunduğunu kaydetti.
Çalışanlarının 782'sinin Türkiye’nin birçok ilindeki şubelerinde, 127’sinin ise genel müdürlükte istihdam edildiğini aktaran Çiftçi, her bir çalışanın işe alınmadan önce Birevim’in okulu olan Tasarruf Akademi’de üç hafta süren bir eğitim gördüğünü, bu eğitimin sonucunda başarılı olanların Birevim bünyesinde istihdam edildiğini ifade etti.
- "Çalışanlarımızın mutluluğu bizim için önemli
Genç ve dinamik kadrosuyla yenilenen, değişen ve gelişen bir şirket olduklarını belirten Çiftçi, "Hedeflerimize uygun planlamalarımızı yapıp 2020 yılına motive olmuş, yenilenmiş bir vaziyette gireceğiz. Teknolojik alt yapımızı eksiksiz hale getireceğiz. Tasarruf Akademi’de daha köklü eğitimlerin verilmesini sağlayacağız. Çalışan kariyer yönetimi planlamamızı daha etkin hale getireceğiz. Topyekün refah seviyemizi daha ileriye taşıyacağız." değerlendirmesini yaptı.
- "Bugüne kadar 431 kişi eğitim aldı"
Birevim’in okulu Tasarruf Akademi ile ilgili açıklama yapan Tasarruf Akademi Müdürü Mirsat Öğretmenoğlu ise, "Beşi dışarıdan olmak üzere 19 eğitmenimiz bulunuyor. Bireysel Müşteri Temsilcisi adaylarımız 25, Saha Tanıtım Temsilcisi adaylarımız ise 15 gün eğitim alıyor. Ağustos ayında; Tasarruf Akademi bünyesinde eğitim alan 38 kişi arasından başarıyla mezun olanlar görev yerlerinde işe başladı. Şu anda ise 25 adayımız eğitimlerine devam ediyor. Tasarruf Akademi kurulduğundan bugüne kadar 431 kişi eğitim aldı." bilgilerini verdi.
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