Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Cezire karşıtı lobi girişimi
- BAE'nin Katar merkezli El Cezire televizyon kanalının yayınlarını engellemek için Washington'da lobi kampanyası yaptığı ortaya çıktı - El Cezire yetkilileri: - "El Cezire'nin hikayesini anlatmaya devam etmenin ve hakkımızdaki yanlış iddiaları reddetmenin önemini biliyoruz"
WASHINGTON (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Katar merkezli El Cezire televizyon kanalının yayınlarını engellemek amacıyla Washington'da lobi kampanyası yaptığı ortaya çıktı.
BAE destekli lobi faaliyetlerinin amacının, El Cezire'nin, ABD'deki "Yabancı Ajanlar" (FARA) statüsüne ekletilmesi olduğu belirtildi.
Bloomberg'in haberine göre, BAE yönetimi, Washington merkezli Akin Hukuk Firması ile anlaşma sağlayarak, El Cezire karşıtı lobi kampanyası için 1,9 milyon dolar ödedi.
Bu anlaşma kapsamında ABD'li siyasetçilerle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilen Akin Gump lobi şirketinin, El Cezire'nin "ABD'nin politikalarını eleştirdiği, İsrail karşıtlığını yaydığı ve yayınlarında terörizmle bağlantısı olan gruplara yer verdiği" iddialarını savunduğu ifade edildi.
Öte yandan, haberde söz konusu lobi firmasının, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden yetkililer, siyasetçiler, gazeteciler, düşünce kuruluşları ve İsrail yanlısı gruplarla bir araya geldiği belirtildi.
- BAE destekli paralı Twitter hesapları
Ayrıca BAE'nin, lobi faaliyetlerinin yanı sıra binlerce paralı Twitter kullanıcısı üzerinden sosyal medya kampanyası yaptığını ve bu hesaplar üzerinden organize şekilde El Cezire'yi hedef aldığı bildirildi.
Öte yandan Twitter tarafından, eylülde "BAE hükümetiyle iş birliği yaptığı" gerekçesiyle kapatılan 4 bin 500 hesabın bir çoğunda El Cezire karşıtı paylaşımlar yapıldığı ve bu paylaşımlarda El Cezire'nin özellikle FARA yasası kapsamında değelendirilmesinin istendiğine dikkat çekildi.
- “Yersiz ve zorunlu FARA kaydı, fiilen sansür anlamına geliyor”
Konuya ilişkin Bloomberg'e değerlendirmelerde bulunan El Cezire yetkilileri ise BAE'nin çalışmalarından haberdar olduklarını belirterek, "Bize karşı yapılan yanlış bilgilendirme kampanyası karşısında, El Cezire'nin hikayesini anlatmaya devam etmenin ve hakkımızdaki yanlış iddiaları reddetmenin önemini biliyoruz. Yersiz ve zorunlu FARA kaydı, fiilen sansür anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'de uydu ve sosyal medya üzerinden yayın yapan El Cezire'nin ABD'de 6 bürosu ve 200'ye yakın çalışanı bulunuyor.
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