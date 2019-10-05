Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir apartmanın bodrumundaki bisikletin çalınmas anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesindeki evinin bulunduğu apartmanın bodrum katına bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Yavuz Kösoğlu, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Bisikletini apartmana giren bir kişinin çaldığını görüntülerde tespit eden Kösoğlu, Göztepe Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Kamera görüntülerinde, çevrede gözetleme yaptıktan sonra apartmana giren kişinin bodrum kata yönelmesi ve bisikleti alarak götürdüğü anlar yer alıyor.