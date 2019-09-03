Bisiklet hırsızlığı şüphelisine tutuklama

ADANA (AA) - Adana’da iki bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı ve Gülbahçesi mahallelerinde, gittikleri markette alışveriş yapan M.A.U. ve A.R.A’ya ait bisikletleri çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Marketlerin güvenlik kameralarını inceleyen polis, kimliği belirlenen şüpheli U.A’yı (35) evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, markete gelen M.A.U. ve A.R.A’ya ait bisikletleri çalarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.