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Bisiklet hırsızlığı şüphelisine tutuklama
ADANA (AA) - Adana’da iki bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Genel 03.09.2019, 08:24 03.09.2019, 10:31
ADANA (AA) - Adana’da iki bisiklet çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı ve Gülbahçesi mahallelerinde, gittikleri markette alışveriş yapan M.A.U. ve A.R.A’ya ait bisikletleri çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelinin, markete gelen M.A.U. ve A.R.A’ya ait bisikletleri çalarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.
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