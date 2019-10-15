BİTLİS (AA) - Bitlis'te 473 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, dün durdurulan araç ile içindeki yabancı uyruklu iki kişinin üzerinde yapılan aramada 473 gram metamfetamin bulundu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.