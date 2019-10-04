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Bitlis'te 20 yıldır cinayetten aranan hükümlü yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde, bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 20 yıldır aranan hükümlü yakalandı.Valilikten yapılan açıklamada, Mutki'nin ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlının, İl...

Genel 04.10.2019, 20:22
Bitlis'te 20 yıldır cinayetten aranan hükümlü yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde, bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 20 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Mutki'nin ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlının, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Ekiplerinin çalışması sonucu, 29 Aralık 1999'da Mutki'nin Açıkalan köyünde meydana gelen 'kasten adam öldürme' olayıyla ilgili Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesince aranan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T, 4 Ekim'de Açıkalan-Meydan köy yolunda jandarma ekiplerince yakalanmış ve mahkemece tutuklanmıştır."

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

#Açıkalan köyü #bitlis #cinayet #hükümlü #Mutki
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