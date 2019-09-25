Son Dakika
Futbol: TFF 1. Lig
Adnan Oktar organize suç örgütü davası
Serbest piyasada altın fiyatları
Cüneyt Çakır'ın 25. derbisi
Pençe-3 Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ROKETSAN'a ziyaret
"İran'la anlaşmayı korumak giderek zorlaşıyor ama zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız"
Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimine doğru
Kendini profesör olarak tanıtan şüpheli tutuklandı
Öldürülen akademisyen Şenel'in babasından açıklama

Biyonik kulakla ilk defa işiten Yusuf’a sürpriz

Van Beşiktaş Derneği ve Beşiktaş Çarşı Grubu üyeleri, biyonik kulak sayesinde sesleri duymaya başlayan futbol tutkunu 2,5 yaşındaki Yusuf Kaçmaz’ı ziyaret ederek, Beşiktaş’ın bir maçını izleme fırsatı sundu.

Genel 25.09.2019, 17:22
Biyonik kulakla ilk defa işiten Yusuf’a sürpriz
banner63

Van Beşiktaş Derneği ve Beşiktaş Çarşı Grubu üyeleri, biyonik kulak sayesinde sesleri duymaya başlayan futbol tutkunu 2,5 yaşındaki Yusuf Kaçmaz’ı ziyaret ederek, Beşiktaş’ın bir maçını izleme fırsatı sundu.

Van’ın Çaldıran ilçesine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Direkli Mahallesi’nde yaşayan Kerem ve Kamile Kaçmaz çiftinin çocukları Yusuf Kaçmaz’a işitme bozukluğu nedeniyle Ankara’da gerçekleştirilen ameliyatla biyonik kulak takıldı. Başarılı ameliyat sonrası biyonik kulak sayesinde sesleri duymaya başlayan minik Yusuf, futbola olan tutkusuyla da dikkatleri üzerine çekti.

Yusuf’un futbol tutkusunu öğrenen Van Beşiktaş Derneği ve Beşiktaş Çarşı Grubu üyeleri harekete geçti. Bunun üzerine Van’dan yola çıkan Dernek Başkanı Gani Acar ile dernek üyeleri, Yusuf’un evine giderek kendisine Beşiktaş forması, atkısı ve çeşitli oyuncaklar hediye etti. Dernek ve grup üyeleri, ziyaret sürprizinin ardından minik Yusuf ve ailesini İstanbul Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş maçına davet etti. Sürpriz teklif karşısında minik Yusuf’un ailesi büyük sevinç yaşadı.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Van Beşiktaşlar Derneği Başkanı Gani Acar, dernek olarak Yusuf’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti. Yusuf’u ziyaret etmek amacıyla yaklaşık 200 kilometre mesafe kat ettiklerini dile getiren Acar, ziyaret esnasında Yusuf’a forma, atkı ve oyuncak hediye ettiklerini söyledi. Acar, gerçekleştirilen ziyaretle hem kendilerinin hem de minik Yusuf’un mutlu olduğunu kaydetti.

“YUSUF’UN EN BÜYÜK HAYALİ BEŞİKTAŞ MAÇINA GİTMEKTİ”

Minik Yusuf’un en büyük hayalinin Beşiktaş’ın maçına gitmek olduğunu dile getiren Dernek Başkan Yardımcısı Diyadin Behçet ise “Yusuf’un hayalini gerçekleştirmek için Van Beşiktaşlılar Derneği ve Beşiktaş Çarşı Grubu ortaklaşa Yusuf’u bir maç için Vodafone Park’ta ağırlayacağız. Taraftar grubu ve dernek olarak Yusuf’un tüm masraflarını üstleneceğiz” diye konuştu.

(Yılmaz Sönmez/İHA)
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:08
Akşam 18:48
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@