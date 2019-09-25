Biyonik kulakla ilk defa işiten Yusuf’a sürpriz
Van Beşiktaş Derneği ve Beşiktaş Çarşı Grubu üyeleri, biyonik kulak sayesinde sesleri duymaya başlayan futbol tutkunu 2,5 yaşındaki Yusuf Kaçmaz’ı ziyaret ederek, Beşiktaş’ın bir maçını izleme fırsatı sundu.
Van Beşiktaş Derneği ve Beşiktaş Çarşı Grubu üyeleri, biyonik kulak sayesinde sesleri duymaya başlayan futbol tutkunu 2,5 yaşındaki Yusuf Kaçmaz’ı ziyaret ederek, Beşiktaş’ın bir maçını izleme fırsatı sundu.
Van’ın Çaldıran ilçesine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Direkli Mahallesi’nde yaşayan Kerem ve Kamile Kaçmaz çiftinin çocukları Yusuf Kaçmaz’a işitme bozukluğu nedeniyle Ankara’da gerçekleştirilen ameliyatla biyonik kulak takıldı. Başarılı ameliyat sonrası biyonik kulak sayesinde sesleri duymaya başlayan minik Yusuf, futbola olan tutkusuyla da dikkatleri üzerine çekti.
Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Van Beşiktaşlar Derneği Başkanı Gani Acar, dernek olarak Yusuf’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti. Yusuf’u ziyaret etmek amacıyla yaklaşık 200 kilometre mesafe kat ettiklerini dile getiren Acar, ziyaret esnasında Yusuf’a forma, atkı ve oyuncak hediye ettiklerini söyledi. Acar, gerçekleştirilen ziyaretle hem kendilerinin hem de minik Yusuf’un mutlu olduğunu kaydetti.
“YUSUF’UN EN BÜYÜK HAYALİ BEŞİKTAŞ MAÇINA GİTMEKTİ”
Minik Yusuf’un en büyük hayalinin Beşiktaş’ın maçına gitmek olduğunu dile getiren Dernek Başkan Yardımcısı Diyadin Behçet ise “Yusuf’un hayalini gerçekleştirmek için Van Beşiktaşlılar Derneği ve Beşiktaş Çarşı Grubu ortaklaşa Yusuf’u bir maç için Vodafone Park’ta ağırlayacağız. Taraftar grubu ve dernek olarak Yusuf’un tüm masraflarını üstleneceğiz” diye konuştu.(Yılmaz Sönmez/İHA)
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