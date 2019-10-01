“Blue Panda“ denizlerdeki plastik kirliliğine dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) - Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye'nin "Blue Panda" yelkenlisi denizlerdeki plastik kirliliğine dikkati çekiyor.

WWF Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, WWF'in Blue Panda yelkenlisi, "Daha iyi korunan bir Akdeniz" fikrinden hareketle çıktığı yolda, Türkiye ziyareti çerçevesindeki İstanbul etkinliklerini tamamlayarak İzmir'e yelken açtı. Yelkenli yaklaşık iki hafta süren İstanbul etkinlikleri çerçevesinde Büyükada, Kuruçeşme ve Kadıköy'ü ziyaret etti.

Blue Panda, İstanbul'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sıfır Atık ve Atık İşleme Dairesi, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenleyerek #PlastiksizDenizler için imza toplandı.

Blue Panda yelkenlisinin Büyükada ziyareti çerçevesinde WWF-Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Adalar Belediyesi iş birliği ile "İstanbul’un Adaları Sıfır Atık Uygulama Bölgesi" projesi için protokol imzalandı. Projeyle Adalar'ın atık yönetiminin iyileştirilmesi, plastik kirliliğinin yok edilmesi ve sağlıklı bir deniz ekosistemi oluşturulması hedefleniyor.

Yelkenli ayrıca, Adalar'ın denizel zenginlikleri konusunda farkındalık yaratmaya yönelik etkinliklere ev sahipliği yaptı. Neandros Adası çevresinin acilen deniz koruma alanı ilan edilmesi, talep edildi.

Blue Panda'nın İstanbul ziyareti boyunca plastik kirliğine karşı etkinlikler düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 21 Eylül'de Belgrad Ormanı'nda düzenlenen plogging (yürüyerek çöp toplama) etkinliğine katılarak Blue Panda'ya destek verdi.

Atık yoğun bir sektör olan yeme içme sektörü de Blue Panda'nın İstanbul gündeminde yer aldı. WWF-Türkiye ve Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Blue Panda'da restoranlara yönelik bir atık azaltma girişimi başlattı. Harekete katılan restoran sahipleri, atık azaltmaya yönelik suyun sürahide servis edilmesi, tek kullanımlık şeker paketlerinin kaldırılması ve pipet kullanılmaması gibi taahhütlerde bulundu.

Yelkenli, İstanbul'da bulunduğu sürece Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda yunus gözlemlerine de ev sahipliği yaptı. Blue Panda, İstanbul etkinliklerinin son gününde "Temiz Denizler" temasıyla düzenlenen Bosphorus Cup'da "Plastiksiz Denizler" için İstanbul Boğazı'nda yelken açtı.

Blue Panda, 4 Ekim'de İzmir’e ulaşacak. Plastiksiz denizler için destek toplayacak olan tekne 09.00-14.00 saatleri arasında Pasaport Rıhtım'da ziyarete açık olacak. Yelkenli İzmir'in ardından 11 Ekim'de Kaş'a ulaşacak.

- "Akdeniz'deki atıkların yüzde 95'ini plastikler oluşturuyor"

Açıklamada, yapılan araştırmaların plastik kirliliğinin tüm dünya denizlerini olduğu gibi Akdeniz'i de olumsuz etkilediğini ortaya koyduğu vurgulandı.

Akdeniz'deki atıkların yüzde 95'ini plastik maddelerin oluşturduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Torba, sigara izmariti, balon, şişe, şişe kapağı veya pipet gibi büyük parçalardan oluşan atıklar plastik kirliliğinin gözle görünen kısmını oluşturuyor. Bununla birlikte, mikro plastik denilen 5 milimetreden küçük plastikler daha da büyük bir tehlike yaratıyor. Kilometrekarede 1,25 milyon mikro plastik parçası bulunduğunu bildiren rapor, bu parçaların deniz canlıları tarafından yutularak sindiriliyor ve besin zinciri içinde insanlara kadar ulaşarak ciddi sağlık riski oluşturuyor. Akdeniz'de yaşayan 134 tür deniz canlısı da plastik atıkları yiyor. Hayvanlara en çok zarar veren plastik atıkların yüzde 65'ini ise denize bırakılan misinalar oluşturuyor."