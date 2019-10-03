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BM'den İdlib'e insani yardım
HATAY (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 37 tır insani yardım gönderildi.
Genel 03.10.2019, 14:35 03.10.2019, 16:55
HATAY (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 37 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 37 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Araçlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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