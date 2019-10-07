Son Dakika
ABD'den tehdit sesleri gelmeye başladı!
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
Erdoğan "Sırbistan bizim için dost"
Gaziantep’te büfeci ile tartışan şahıstan polise ateş!
Numan Kurtulmuş “Bu savaşı biz kazanacağız“
ABD, bebek katili PKK ile iş tuttuğunu itiraf etti!

BM'den Suriye'nin kuzeydoğusu için itidal çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik olası harekatına ilişkin "sivillerin ve sivil altyapının korunması, engelsiz insani erişimin sağlanması ve tüm taraflara maksimum itidal göstermesi" çağrısı yaptı

Genel 07.10.2019, 21:12 07.10.2019, 21:28
BM'den Suriye'nin kuzeydoğusu için itidal çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik olası harekatına ilişkin sivillerin ve sivil altyapının korunması, engelsiz insani erişimin sağlanması ve tüm taraflara maksimum itidal göstermesi çağrısında bulundu.

Dujarric, günlük basın brifinginde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik olası harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlgili taraflarla iletişim halinde olduklarını belirten Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in özellikle de olası gerginliğin sivillere yönelik tehdit teşkil etmesinden endişe duyduğunu söyledi.

Dujarric, olası bir operasyon durumunda ''sivillerin ve sivil altyapının korunması, engelsiz insani erişimin sağlanması ve tüm taraflara maksimum itidal göstermesi'' çağrısı yaptı.

Suriye'de olası herhangi bir değişikliğin yerinden edilmelere neden olmaması ve serbest dolaşımın engellememesi gerektiğini dile getiren Dujarric, acil durumlara karşı ise hazır olduklarını vurguladı.

Güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin Dujarric, bu durumun insanların sığınma talebinde bulunma haklarını etkilememesi ve geri dönüşlerin ''güvenli, gönüllü ve onurlu'' bir şekilde olması gerektiğini belirtti.

Suriye'deki krizin askeri yollarla çözülemeyeceğini kaydeden Dujarric, siyasi çözüm çağrısını yineledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#suriye #türkiye #BM
Yorumlar (0)
16°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:44
Öğle 12:41
İkindi 15:54
Akşam 18:29
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@