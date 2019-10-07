BM'den Suriye'nin kuzeydoğusu için itidal çağrısı
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik olası harekatına ilişkin "sivillerin ve sivil altyapının korunması, engelsiz insani erişimin sağlanması ve tüm taraflara maksimum itidal göstermesi" çağrısı yaptı
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik olası harekatına ilişkin sivillerin ve sivil altyapının korunması, engelsiz insani erişimin sağlanması ve tüm taraflara maksimum itidal göstermesi çağrısında bulundu.
Dujarric, günlük basın brifinginde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik olası harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İlgili taraflarla iletişim halinde olduklarını belirten Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in özellikle de olası gerginliğin sivillere yönelik tehdit teşkil etmesinden endişe duyduğunu söyledi.
Dujarric, olası bir operasyon durumunda ''sivillerin ve sivil altyapının korunması, engelsiz insani erişimin sağlanması ve tüm taraflara maksimum itidal göstermesi'' çağrısı yaptı.
Suriye'de olası herhangi bir değişikliğin yerinden edilmelere neden olmaması ve serbest dolaşımın engellememesi gerektiğini dile getiren Dujarric, acil durumlara karşı ise hazır olduklarını vurguladı.
Güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin Dujarric, bu durumun insanların sığınma talebinde bulunma haklarını etkilememesi ve geri dönüşlerin ''güvenli, gönüllü ve onurlu'' bir şekilde olması gerektiğini belirtti.
Suriye'deki krizin askeri yollarla çözülemeyeceğini kaydeden Dujarric, siyasi çözüm çağrısını yineledi.
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