BM ile Sudan arasında anlaşma imzalandı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) ile Sudan arasında, başkent Hartum'da BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ofisi ile Darfur, Mavi Nil, Güney Kordofan ve Doğu Sudan bölgelerinde de "saha ofislerinin" açılması konusunda anlaşma imzalandı.

OHCHR'den yapılan yazılı açıklamaya göre, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve Sudan Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah, BM 74. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Bachelet ile Sudan Dışişleri Bakanı Abdullah, Başbakan Hamduk'un huzurunda Hartum'da OHCHR ofisinin açılması konusunda anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya göre, Darfur, Mavi Nil, Güney Kordofan ve Doğu Sudan bölgelerinde de "saha ofislerinin" açılması öngörülüyor.

Bachalet, Sudan hükümetiyle varılan anlaşmayı "dönüm noktası" olarak niteledi.

Sudan'ın tarihinin en önemli döneminden geçtiğine dikkati çeken Bachelet, BM olarak bu geçiş döneminde Sudan halkının yanında olduklarının altını çizdi.

Yüksek Komiser Bachelet, Sudan hükümetiyle imzalanan anlaşmayla OHCHR'nin özellikle eşitsizlikle mücadele, temel ekonomik ve sosyal hakların güçlendirilmesi, hükümetin, uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uygun yerel mevzuatlar getirmesi için kurumsal reformlar yapması, hesap verebilirliği ve uzlaşmayı desteklemek için adaletin tesis edilmesi, kadınların ve azınlıkların demokrasiye daha güçlü katılımını sağlanması gibi hususlarda Sudan hükümetini desteklemek istediğini kaydetti.







