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BM Suriye Özel Temsilcisi Tahran'da Zarif'le görüştü

TAHRAN (AA) - Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif ve Pedersen, Suriye'deki...

Genel 03.09.2019, 13:31 03.09.2019, 15:56
BM Suriye Özel Temsilcisi Tahran'da Zarif'le görüştü
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TAHRAN (AA) - Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif ve Pedersen, Suriye'deki siyasi gelişmeler, Astana sürecindeki ülkelerin çabaları, anayasa komitesinin kurulması ve çalışmaya başlamasıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Zarif, Astana sürecinin garantörü ülkelerin iş birliğiyle kurulacak anayasa komitesine dikkati çekerek ABD'nin buna mani olan baskılarda bulunduğunu öne sürdü.

İran Dışişleri Bakanı, Tahran yönetiminin Suriye'deki krizin siyasi yollarla çözümü için kararlı olduğunu ve tarafları temas kurmaları için teşvik ettiğini belirtti.

BM Özel Temsilcisi Pedersen de Suriye meselesi için bazı ülkelerle yaptığı istişareleri Zarif ile paylaştı.


 

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#BM #iran #suriye
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