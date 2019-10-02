BM Yemen Temsilcisi ile Husilerin liderinden

ADEN (AA) - Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile "muhtemel kapsamlı siyasi çözümü" görüştüğü belirtildi.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, yaptığı yazılı açıklamada, Abdulmelik el-Husi'nin BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ile bir araya geldiğini ifade etti.

Abdusselam, toplantıda, "elverişli koşullarda olası kapsamlı siyasi bir çözüm ve Yemen halkının çektiği sıkıntılarla ilgili insani ve ekonomik çözüm yollarının" ele alındığını aktardı.

Açıklamaya göre, Abdulmelik el-Husi, görüşmede, barış ve istikrar sağlama, kapsamlı siyasi diyaloğa yönlendirme çabalarının devam ettiğini vurguladı.

Sana'daki tutuklu ve esir komitesi tarafından sunulan insani adımlar olduğuna, onlarca tutuklunun serbest bırakıldığına dikkati çeken Husi, bu adımlara, tüm esir ve tutukluların takas edilmesini sağlamak için insani dosyanın kapsamlı bir şekilde etkinleştirilmesine yol açacak adımlarla karşılık verilmesi gerektiğini kaydetti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Husi liderlerle Suudi Arabistan'la ateşkes sağlanması yollarını görüşmek üzere başkent Sana'ya ulaşmıştı.

- OHCHR Sana Ofisi sorumlusunu Sana'ya sokmadılar

Öte yandan, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sana Ofisi sorumlusu Ahmed Abid'in başkent Sana'ya girişine izin vermedi.

Husilerin dün Sana Havalimanı'na inen Abid’in uçağını Ürdün'ün başkenti Amman'a dönmek zorunda bıraktığı belirtildi.

Kaynaklar, OHCHR'nin uzman ekiplerinin yayımladığı son raporda, Husilerin insan hakları ihlallerinin kınanmasının ardından Abid'in Husiler tarafından "istenmeyen adam" ilan edildiğini aktarıyor.

Husiler, olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen'deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere BM öncülüğünde Aralık 2017'de kurulan 3 kişilik uzman heyetin 3 Eylül'de yayımladığı raporda, Husilerin de şehirleri bombaladığı, çocukları asker olarak olarak kullandığı, İran'ın da Husilere silah temin etmiş olabileceği yer almıştı.



