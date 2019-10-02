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BM’den Avustralya’ya "Tamil aileyi serbest bırakın" çağrısı

- BM, Avustralya hükümetinden, Tamil ailenin gözaltı merkezinden çıkarılmasını istedi

Genel 02.10.2019, 11:36
BM’den Avustralya’ya
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MELBOURNE (AA) - Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi (UNHRC) Avustralya hükümetine çağrıda bulunarak, Sri Lanka'ya sınır dışı edilmeleri mahkemece durdurulduktan sonra Christmas Adası Gözaltı Merkezi'nde tutulan 2'si çocuk 4 kişilik Tamil ailenin merkezden çıkartılmasını istedi.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Avustralya hükümetine çağrıda bulunan UNHRC, Christmas Adası Gözaltı Merkezi'ndeki ailenin mevcut gözaltı durumunun sona erdirilerek 30 gün içinde tahliye edilmeleri talebinde bulundu.

Sri Lankalı etnik grup Tamillere mensup 2'si çocuk 4 kişilik ailenin avukatlığını üslenen Carina Ford’un başvurusunu kabul eden ve Avustralya hükümetine mektup gönderen UNHRC, "Ailenin mevcut gözaltı durumlarının sona erdirilerek 30 gün içinde ya toplum içinde bir yere nakledilmeleri ya da daha uygun bir yol bulunmasını." istedi.

Avustralya, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ne imza atan ülkeler arasında yer alıyor ancak UNHRC’nin, Avustralya hükümetini bu talebe uyması için zorlama yetkisi bulunmuyor.

- Tamil aile Christmas Adası Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor

Sri Lanka'dan Avustralya'ya ayrı teknelerle 2012 ve 2013'te gelen Nades olarak bilinen baba Nadesalingam Murugappan ve Priya olarak bilinen anne Kokilapathmapriya Nadesalingam'ın ülkede iki kızları oldu. Queensland eyaletindeki Biloela kentinde yaşayan ailenin 4 yaşındaki kızları Kopika ve 2 yaşındaki Tharnicaa ile defalarca yaptıkları iltica başvuruları reddedildi.

Avustralya'ya iltica başvurularının kabul edilmemesinin ardından sınır dışı edilmek üzere Melbourne’dan bindirildikleri uçak mahkeme kararıyla son anda Darwin kentine indirilen, oradan da Christmas Adası Gözaltı Merkezi'ne nakledilen ailenin durumunu görüşen Avustralya Federal Mahkemesi, ailenin ülkede kalmasına hükümetin değil mahkemenin karar vermesine hükmetmişti.

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, kararın ardından yaptığı açıklamada, merkezdeki ailenin gözaltında olmadıklarını ve kendi güvenlikleri için burada toplulukla birlikte kaldıklarını açıklamış ancak Sky News’e konuşan anne Priya bakanın ifadelerinin "tamamen yalan" olduğunu söylemişti.

#Avustralya #sınır dışı #Tamil aile #UNHRC
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