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BM'den Hong Kong'da barışçıl gösteri ve itidal çağrısı

- BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric: - "(Hong Kong'daki gösteriler) Her zaman barışçıl gösteriler ve güvenlik güçlerine maksimum itidal çağrısında bulunuyoruz"

Genel 01.10.2019, 22:49
BM'den Hong Kong'da barışçıl gösteri ve itidal çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ''barışçıl gösteriler ve güvenlik güçlerine maksimum itidal çağrısında" bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Hong Kong'daki gösterilerde bir kişinin gerçek mermiyle yaralanmasına ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Dujarric, "Genel Sekreter'in prensibi gereği her zaman barışçıl gösteriler ve güvenlik güçlerine maksimum itidal çağrısında bulunuyoruz." dedi.

- Hong Kong'da protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı, yerel meclise nisanda sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

Açıklamaya rağmen devam eden gösterilerin ardından Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

#Hong Kong
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