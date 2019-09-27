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BM'den Veneuzela için araştırma misyonu kararı

- BM İnsan Hakları Konseyi, Venezuela'yı kınayan ve ülkedeki şiddet olaylarını belgelemek için bir araştırma misyonu kurulmasını öngören karar tasarısını kabul etti

Genel 27.09.2019, 17:02
BM'den Veneuzela için araştırma misyonu kararı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Venezuela'yı kınayan ve ülkedeki şiddet olaylarını belgelemek için bir araştırma misyonu kurulmasını öngören karar tasarısını kabul etti.

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Konseyin 42'nci oturumunun son gününde İsrail, Avustralya, Kolombiya, Kanada ve Brezilya'nın da dahil olduğu 17 ülkenin Venezuela aleyhinde verdiği tasarı görüşüldü.

Tasarı hakkında yapılan konuşmaların ardından 47 üyeli konseyde oylamaya geçildi.

Venezuela'daki "insan hakları ihlallerinin" kınandığı karar tasarısı 21 çekimser, 7 aleyhte, 19 lehte oyla kabul edildi.

Tasarıyla ülkedeki işkence, ve yargısız infazlar da dahil şiddet olaylarının soruşturulup delillerin belgelenmesi için BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) bünyesinde bir araştırma misyonunun kurulması kararlaştırıldı.

"Barışçıl protestolara karşı aşırı güç kullanımı, keyfi gözaltılar, işkence iddiaları, kötü muamele, infazlar ve muhaliflere yönelik baskı ve zulüm" de tasarıda şiddetle kınandı.

Venezuela'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero ise Konseyde yaptığı konuşmada karara tepki gösterdi.

Valero, kabul edilen tasarının "düşmanca" ve "utanç verici" olduğunu belirterek, tasarının ardında ABD'nin olduğunu ve hükümetine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

- BM ve Venezuela hükümeti mutabakat zaptı imzalamıştı

Karar tasarısının, hafta başında OHCHR ile Venezuela hükümeti arasında müzakere ve iş birliğini içeren mutabakat zaptı imzalanmasının ardından Konseye sunulması dikkati çekti.

BM'den yapılan açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin Venezuela'daki faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak ve OHCHR ile hükümet arasında gelecekte müzakere ve iş birliğinin çerçevesini oluşturacak mutabakat zaptı imzalandığı belirtilmişti.

Mutabakat zaptıyla ayrıca Venezuela'daki insan haklarının korunması ve teşvik edilmesinin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, OHCHR'den iki insan hakları uzmanının Venezuela'daki çalışmalarına devam edeceği kaydedilmişti.

#BM #Soruşturma Komisyonu #Venezuela
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