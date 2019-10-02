Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak villa, rezidans ve otel inşaatı gibi yapılardaki yıkım işlemleri aralıksız devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ikinci kez incelemesinin ardından hız verilen yıkımlar, ilçenin Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinde tespit edilen imara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerde sürüyor.

Yıkımlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde, mal sahiplerince yapılıyor.

Çok sayıda inşaat işçisinin görev aldığı çalışmalarda, üzeri işaretlenen imara aykırı yapılardaki yıkım işlemleri, iş makineleri tarafından gerçekleştiriliyor. Gümbet Mahallesi'ndeki projede inşaat işçileri beton bloklarda kesme işlemi yapıyor. Gündoğan Mahallesi'ndeki kaçak yapılarda ise küçük iş makineleri ve kırıcılar, yoğun şekilde faaliyet yürütüyor.

Yıkım işleminin büyük bir bölümünün tamamlandığı alanların harabe görünümüne döndüğü gözlenirken, çalışmaların gelecek günlerde de sürdürülmesi planlanıyor.

İki ayda iki kez ziyaret ettiği Bodrum'da imara aykırı yapıları yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyı denetimleri yapmıştı. Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerinde Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinde imara aykırı olduğu belirlenen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almış, bazı projelerin inşaat faaliyetlerini sürdüren yetkililerle telefonda görüşmüş, yıkım işleminin daha hızlı ilerlemesi talimatı vermişti.