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Bodrum'daki polis-şüpheli kovalamacası

Emniyet mensuplarının "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçtığı sırada kaza yapan zanlı "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı

Genel 02.10.2019, 20:17 02.10.2019, 20:30
Bodrum'daki polis-şüpheli kovalamacası
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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçtığı sırada kaza yapan şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan O.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

- Olay

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün, İstanbul'dan getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun ilçede satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, plakası tespit edilen şüpheli otomobil polis ekiplerinin ilçe girişinde oluşturduğu kontrol noktasında durdurulmak istenmişti.

Polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli yaya olarak kaçmaya devam etmişti. Polisin kovalamacası sonrasında şüphelilerden biri yakalanmış, diğer şüpheli ise kaçmıştı. Ekipler, otomobilde 1 kilogram toz esrar, 400 uyuşturucu hap ile 50 gram metamfetamin ele geçirmişti.

Güvenlik güçlerinin, diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

#bodrum #muğla #polis #şüpheli #uyuşturucu
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